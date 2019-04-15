В Японии назвали сухой закон одной из причин распада СССР

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В Японии назвали сухой закон одной из причин распада СССР

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Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

При этом в Стране восходящего солнца уверены, что поголовное пьянство в России — отживший стереотип.

Введение сухого закона в 1985 году стало одним из факторов, которые привели к распаду Советского Союза, считает японский журналист Мититака Хаттори. Своей точкой зрения он поделился в газете Asahi Shimbun.

По его словам, именно антиалкогольная кампания Михаила Горбачёва привела к распаду СССР, так как она "вызвала гнев у пьющих".

В этой связи он также упомянул первого президента России Бориса Ельцина, который, по словам Хаттори, был известен как "любитель спиртного".

Некоторые даже полагают, что благодаря этому ему удалось изгнать Горбачёва, который был противником употребления спиртного, — отметил журналист.

В то же время он обратил внимание на тот факт, что среднестатистический россиянин употребляет алкоголь намного реже, чем житель Японии, в том числе и потому, что выпивать без повода считается неприемлемым.

В связи с этим журналист подчеркнул ошибочность мнения, что россияне поголовно питают слабость к алкоголю. Назвав это утверждение отжившим стереотипом, он заявил, что количество употребляющих крепкие спиртные напитки в стране уменьшается и среди молодёжи многие предпочитают водке пиво и вино.

Хаттори также отметил повышение популярности здорового образа жизни и рост числа людей, которые заботятся о своём здоровье, но указал, что определённые проблемы с алкоголем в стране всё ещё остаются.

Ранее сотрудники Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя назвали пять российских регионов — лидеров по продажам алкоголя в 2018 году.

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