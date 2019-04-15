В Японии назвали сухой закон одной из причин распада СССР

При этом в Стране восходящего солнца уверены, что поголовное пьянство в России — отживший стереотип.

Введение сухого закона в 1985 году стало одним из факторов, которые привели к распаду Советского Союза, считает японский журналист Мититака Хаттори. Своей точкой зрения он поделился в газете Asahi Shimbun.

По его словам, именно антиалкогольная кампания Михаила Горбачёва привела к распаду СССР, так как она "вызвала гнев у пьющих".

В этой связи он также упомянул первого президента России Бориса Ельцина, который, по словам Хаттори, был известен как "любитель спиртного".

— Некоторые даже полагают, что благодаря этому ему удалось изгнать Горбачёва, который был противником употребления спиртного, — отметил журналист.

В то же время он обратил внимание на тот факт, что среднестатистический россиянин употребляет алкоголь намного реже, чем житель Японии, в том числе и потому, что выпивать без повода считается неприемлемым.

В связи с этим журналист подчеркнул ошибочность мнения, что россияне поголовно питают слабость к алкоголю. Назвав это утверждение отжившим стереотипом, он заявил, что количество употребляющих крепкие спиртные напитки в стране уменьшается и среди молодёжи многие предпочитают водке пиво и вино.

Хаттори также отметил повышение популярности здорового образа жизни и рост числа людей, которые заботятся о своём здоровье, но указал, что определённые проблемы с алкоголем в стране всё ещё остаются.

Ранее сотрудники Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя назвали пять российских регионов — лидеров по продажам алкоголя в 2018 году.