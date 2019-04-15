Севастопольский морской завод станет главной базой для ремонта кораблей РФ

Для этого на предприятии будут произведены серьёзные преобразования по модернизации и техническому перевооружению.

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе планируется сделать основной базой для ремонта кораблей, принадлежащих Черноморскому флоту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора завода Владимира Баженова.

Отмечается, что для осуществления этого плана необходимо провести ремонтные работы по модернизации промышленного предприятия и его техническому вооружению. Для этих целей уже была создана специальная программа, добавляет Баженов.

— После того как произошло воссоединение Крыма и России, наши госорганы уделили серьёзное внимание развитию предприятий Крыма, в том числе и Севастопольского морского завода, — заявил директор завода.

Кроме того, он напомнил, что Севморзавод расположен на двух площадках — основной "Южной" и "Инкерман" — общей площадью 53 гектара.

Ранее завод принадлежал нынешнему лидеру Украины Петру Порошенко. Однако в 2015 году, после присоединения Крыма к России, предприятие было национализировано в пользу Севастополя.