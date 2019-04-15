Москва и ещё 19 регионов перешли на цифровое ТВ

В соответствии с программой, обнародованной ещё в конце 2018 года, 15 апреля на цифровое телевизионное вещание переходят 20 регионов: Москва, Подмосковье, Амурская, Ивановская, Курганская, Кировская, Кемеровская, Костромская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская и Тюменская области, а также Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Ставропольский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В начале февраля отключение аналогового вещания федеральных каналов и переход на цифровое эфирное телевидение состоялись в Рязанской, Тульской, Ульяновской, Магаданской, Пензенской, Ярославской областях и в Чечне. Окончательный переход всех регионов запланирован на начало лета.

В число бесплатных каналов, которые будут доступны в цифровом формате, входят Первый канал, "Карусель", "Культура", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, "Матч ТВ", Пятый канал, "ТВ Центр" и ОТР. Их переход будет стоить бюджету 7,1 миллиарда рублей.

Остальные бесплатные каналы — "Домашний", СТС, ТНТ, "Пятница", "Муз-ТВ", ТВ3, Рен ТВ, "Звезда", "Мир" и "Спас" — заплатят РТРС по 1,3 миллиарда рублей каждый.

Жителям российских регионов будет подробно объяснено, как настроить цифровое телевидение на даче, с москвичами данная работа уже проведена.