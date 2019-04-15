РФ готова выплатить Совету Европы €60 млн долга при выполнении своего условия

Для этого ПАСЕ должна устранить угрозу продолжения дискриминации национальных делегаций.

Россия готова вернуть Совету Европы долг размером 60 миллионов евро, набежавший за два года невыплат. Об этом рассказал "Известиям" знакомый с ситуацией дипломатический источник.

Глава Комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачёв заявил, что это случится, когда Парламентская ассамблея (ПАСЕ) устранит угрозу продолжения дискриминации национальных делегаций.

— В таком случае Россия будет готова не просто выплатить ежегодный взнос, но и восстановить долг, накопившийся за минувшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу её только приветствовать, — объяснил изданию сенатор.

В верхней палате российского парламента подчеркнули необходимость реформировать Совет Европы так, чтобы у каждой делегации было гарантированное право голоса.

Как сказал изданию французский депутат в ПАСЕ Оливье Бехт, Москва должна вернуться в ПАСЕ и иметь возможность выбирать генерального секретаря совета и судей ЕСПЧ.

— Но вместе с тем РФ должна дать положительные сигналы по части решения украинского кризиса. Эта страна [Россия] занимает ключевое место в Европе, и потому она должна выполнять обязанности сообразно роли, — выразил свою позицию Бехт.

Немецкий депутат Гиде Йенсен, в свою очередь, подчеркнула, что СЕ всегда был площадкой для диалога, исключающего изоляцию кого-либо из участников, и что одна из основных задач организации — такой площадкой и остаться.

Ранее об условиях возвращения России в ПАСЕ высказался зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также своё мнение обозначила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Из-за событий на Украине в 2014 году члены ПАСЕ проголосовали за то, чтобы лишить делегацию РФ права голоса и ряда иных полномочий. В ответ на это в 2016-м Москва отказалась подтверждать полномочия, а в июне 2017-го заявила, что приостанавливает выплаты в бюджет организации.