На АЭС "Фукусима-1" начали извлекать топливные стержни из аварийного реактора

Первый этап операции предусматривает извлечение семи топливных сборок из третьего реактора.

В Японии эксперты начали работы по извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна на третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщает токийская энергетическая компания — оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Отмечается, что работы разделены на несколько этапов. Первостепенной задачей специалисты видят извлечение семи топливных сборок, которые в меньшей степени подвержены риску повреждения. Их планируется поместить в контейнер для транспортировки и отвезти в другой бассейн, также находящийся на территории АЭС.

Уточняется, что данные работы планируется завершить до конца апреля. Примечательно, что эти процедуры изначально собирались провести в 2015 году, но по разным причинам их проведение откладывалось.

В общем счёте в бассейне третьего реактора находится 566 топливных стержней, из которых 514 были использованы. Оставшиеся сборки, по предварительной информации, завершатся в течение 2020 года.

Напомним, в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" в результате удара цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате топливо расплавилось в трёх энергоблоках и прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом огромного количества радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих территорий. Последствия аварии ликвидируют и в настоящее время.