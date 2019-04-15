В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви, есть жертвы

Правоохранители не связывают это преступление с какими-либо религиозными мотивами.

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы в церкви в Сэлмон-Арме (провинция Британская Колумбия). Об этом информирует телеканал CTV.

ЧП произошло в ходе службы в церкви Христа, когда 25-летний мужчина ворвался в помещение и несколько раз выстрелил в двоих прихожан. Один из них скончался на месте, второй был доставлен в больницу. Полиция задержала стрелка, его личность пока не раскрывают в интересах расследования.

По предварительным данным, правоохранители не связывают это преступление с какими-либо религиозными мотивами.

Сэлмон-Арм расположен примерно в 460 километрах к северо-востоку от крупнейшего города Британской Колумбии — Ванкувера.