В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви, есть жертвы

Shooting scene at the Church of Christ in Salmon Arm, British Columbia, Canada. April, 14, 2019. #realworldphotographs #SalmonArm #shooting #photojournalism #ChurchofChtist #newsphotography #crime #canada #police #rcmp #BritishColumbia #garymoorephotography #news #people pic.twitter.com/S7ORNVtZ3G— Real World Photographs (@RealWorldImage) 14 апреля 2019 г.
Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы в церкви в Сэлмон-Арме (провинция Британская Колумбия). Об этом информирует телеканал CTV.
ЧП произошло в ходе службы в церкви Христа, когда 25-летний мужчина ворвался в помещение и несколько раз выстрелил в двоих прихожан. Один из них скончался на месте, второй был доставлен в больницу. Полиция задержала стрелка, его личность пока не раскрывают в интересах расследования.
По предварительным данным, правоохранители не связывают это преступление с какими-либо религиозными мотивами.
Сэлмон-Арм расположен примерно в 460 километрах к северо-востоку от крупнейшего города Британской Колумбии — Ванкувера.
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