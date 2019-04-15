HBO начал премьерный показ последнего сезона "Игры престолов"

Телеканал HBO запустил показ первой серии восьмого — последнего — сезона сериала "Игра престолов". Премьеру могут посмотреть подписчики HBO Now или HBO Go и пользователи платформ, с которыми телеканал сотрудничает.
Всего сезон состоит из шести эпизодов. Серии будут выходить один раз в неделю — по воскресеньям.
В России финал сериала зрители смогут посмотреть на сервисе "Амедиатека", официально представляющем телесеть HBO.
Знаменитый сериал выходит с 2011 года, он основан на цикле "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. В 2018 году "Игра престолов" заработала 22 номинации на "Эмми" и получила награду "Лучший драматический сериал".
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