HBO начал премьерный показ последнего сезона "Игры престолов"

Читайте также

HBO начал премьерный показ последнего сезона "Игры престолов"

23

Премьеру могут посмотреть подписчики HBO Now или HBO Go и пользователи платформ, с которыми телеканал сотрудничает.

via GIPHY

Телеканал HBO запустил показ первой серии восьмого — последнего — сезона сериала "Игра престолов". Премьеру могут посмотреть подписчики HBO Now или HBO Go и пользователи платформ, с которыми телеканал сотрудничает.

Всего сезон состоит из шести эпизодов. Серии будут выходить один раз в неделю — по воскресеньям.

В России финал сериала зрители смогут посмотреть на сервисе "Амедиатека", официально представляющем телесеть HBO.

Знаменитый сериал выходит с 2011 года, он основан на цикле "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. В 2018 году "Игра престолов" заработала 22 номинации на "Эмми" и получила награду "Лучший драматический сериал".​

Белые ходоки дороже, Старки дешевле. Сколько стоят образы из "Игры престолов"

История "кровавой свадьбы" из Шотландии, по которой сняли "Игру престолов"

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×