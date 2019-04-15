Спасатели МЧС высадились неподалёку от крупнейшего пожара в ДВФО

В селе Гижига неподалёку от места, где свирепствует самый большой по площади (семь гектаров) пожар на Дальнем Востоке, высадился пожарно-десантный отряд ГУ МЧС России по Магаданской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
— Пожарные высадились, будут контролировать ситуацию. Мы разбираемся в причинах этого пожара. Вероятно, это человеческий фактор, — сказал источник.
По предварительной информации, в ведомстве передумали отправлять к месту пожара самолёты Авиалесоохраны, поскольку от района до ближайшего аэродрома больше 500 километров, а это означает, что воздушному судну не хватит топлива на обратный полёт.
На данный момент пожарные ликвидируют огонь, осматривают территорию пожара и пытаются установить его причину, добавил Константин Чернецов, инструктор десантно-пожарной группы.
— Сложность этого пожара в том, что дует сильный ветер, происходит быстрое распространение огня. И недоступность воды. Природные источники ещё замёрзшие, так что нам тушить его проблематично, — рассказал Чернецов.
Глава Северо-Эвенского округа Сергей Романов заявил, что считает основной причиной возникновения природного пожара аномально тёплую весну на Колыме.
— Снега не было. Поэтому трава сухая, стланик сухой. Всё как порох вспыхивает, — заключил Романов.
Напомним, в Северо-Эвенском городском округе Колымского края почти неделю горит тундра. Возгорание, как отмечают службы, не угрожает жизни жителей близлежащих территорий. Однако в селе Гижига местным населением было зафиксировано задымление.
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