В Туве задержан второй заключённый из 9 сбежавших

Для помощи в поимке сбежавших в республику прибыли дополнительно семь человек из МВД России.

Правоохранительные органы задержали второго из девяти сбежавших из изолятора временного содержания в Туве, сообщил представитель Управления МВД РФ по республике Олег Дьяченко. Первого задержали вскоре после ЧП.

Полиция Тувы усилила наряды в ИВС после побега. Кроме того, для помощи в поимке сбежавших в республику прибыли дополнительно семь человек из МВД России.

Побег произошёл 14 апреля из изолятора в Барун-Хемчикском районе. Двое беглецов напали на дежурного и несколько раз ударили его ножом, после чего открыли остальные камеры. Пострадавший полицейский был госпитализирован.