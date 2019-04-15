В Интернете появилась новая схема мошенничества с лотереями и опросами

Неизвестные запустили новую мошенническую схему в Сети, в рамках которой предлагают обладателям банковских карт принять участие в "беспроигрышной" лотерее или опросе, пишет "Коммерсант".
В апреле в Роскомнадзор и МВД поступило множество сообщений о мошенничестве в Сети, когда владельцам банковских карт предлагается поучаствовать в опросе или беспроигрышной лотерее. Далее их просят оплатить отправку комиссии "за перевод документов" в обмен на ввод данных банковской карты.
По предварительным данным, полученные средства мошенники выводили через платёжную систему Tele2.
В то время как мобильный оператор отрицает причастность его сим-карт к преступной схеме, владельцы платформы ChronoPay, с которой раньше сотрудничала компания, подтвердили подозрительный рост аномальных денежных переводов.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также подтвердил факт наличия уязвимости в системе платежей Tele2.
По его мнению, за счёт сим-карт, которые используют мошенники, растёт база мобильного оператора.
В свою очередь, глава отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов отметил, что фактически такая операция не является хищением, поскольку деньги снимают с карты её владельца, который даёт согласие.
Отмечается, что другие сотовые операторы отказались комментировать ситуацию.
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