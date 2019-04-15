Три человека погибли в результате пожара под Красноярском

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Три человека погибли в результате пожара под Красноярском

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Фото: © Pixabay

К тушению возгорания на площади 84 квадратных метра были привлечены 14 человек и шесть единиц техники.

Три человека погибли в результате пожара в одноэтажной бытовке в Берёзовском районе Красноярского края. Об этом проинформировало региональное ГУ МЧС РФ.

— При проливке и разборке под обрушившимися конструкциями были обнаружены трое взрослых погибших, их личности выясняются, — заявили в ведомстве.

К тушению пожара площадью 84 квадратных метра были привлечены 14 человек и шесть единиц техники. Подробности и причины инцидента устанавливаются.

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