СМИ: Россиян с низкой зарплатой хотят освободить от НДФЛ

Консультации по этому вопросу предусмотрены соглашением между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей на 2018–2020 годы.

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом информируют "Известия" со ссылкой на трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Как пояснили в РТК, консультации по этому вопросу предусмотрены соглашением между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей на 2018–2020 годы.

Исходя из ТК РФ, работодатель не может платить работнику сумму меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он равен прожиточному минимуму и составляет в среднем 11,3 тысячи рублей. При этом после уплаты НДФЛ сотрудник получает лишь 9,8 тысячи рублей. В этом случае его доход оказывается менее прожиточного минимума.

Таким образом, речь идёт о гражданах, доходы которых после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по России это зарплаты меньше 13 тысяч рублей.

По информации Росстата, на сегодняшний день зарплату в пределах 13,8 тысячи рублей получают около 11 миллионов россиян.

Эксперты называют данную меру справедливой, однако опасаются, что может возрасти доля "серых" заработков.

При этом в Минфине и Минтруде пока официально не комментировали заявление РТК.