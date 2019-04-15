Военная техника для парада Победы прибудет в Москву 20 апреля

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Военная техника для парада Победы прибудет в Москву 20 апреля

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Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Военная техника, которая будет участвовать в параде Победы, прибудет в Москву 20 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны России.

Отмечается, что 19 апреля техника начнёт выдвигаться из посёлка Алабино. В два часа ночи следующего дня она разместится на временной площадке в районе Хорошёво-Мнёвники.

В заявлении уточняется, что всего в столицу прибудет более 100 объектов, среди которых значатся подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", противотанковый ракетный комплекс "Корнет", боевые платформы "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун" и другие.

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