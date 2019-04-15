Врачи рассказали о состоянии девушки, лишившейся руки при нападении медведя

По информации медиков, пострадавшая уже может самостоятельно передвигаться, но о выписке пока рано говорить.

В приамурском Минздраве рассказали о состоянии девушки, на которую 8 апреля напал медведь на турбазе в Благовещенске.

— Пострадавшей от нападения медведя на базе "Зелёная" стало намного лучше. Она уже ходит сама, — сообщили в ведомстве журналистам.

При этом, по информации медиков, о выписке говорить пока рано.

8 апреля вечером девушка 1991 г. р. попыталась покормить с рук медведя, сидевшего в металлической клетке, в результате чего получила травмы. СУ СКР по Амурской области начало проверку по факту условий содержания животного. Пострадавшая оказалась в реанимации, ей ампутировали руку на уровне верхней средней трети плеча.