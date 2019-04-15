Синоптики прогнозируют потепление и солнце в Москве 15 апреля

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Синоптики прогнозируют потепление и солнце в Москве 15 апреля

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Сегодня в Москве погода возьмёт долгожданный курс на весну: вероятность осадков снизится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, а температура вернётся в свою климатическую норму. Такой прогноз на 15 апреля даёт центр погоды "Фобос".

Инициатива в атмосфере столичного региона перейдёт к антициклону, — поясняют синоптики.

Днём в Москве ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Воздух прогреется до +9…+11°, а в Подмосковье столбик ртутного термометра будет колебаться от +7 до +12°.

Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. что касается атмосферного давления, то оно будет слабо расти и составит 756 мм рт. ст.

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