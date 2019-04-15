Число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в Китае возросло до 26 человек

Власти Китая применили разные меры пресечения в отношении 26 подозреваемых в причастности к взрыву, произошедшему на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке страны. Об этом говорится в заявлении партийного комитета города Яньчэн.

— 15 апреля органы общественной безопасности приняли меры пресечения в отношении 17 подозреваемых в совершении преступлений сотрудников компании "Цзянсу тяньцзяи" и подозреваемой в предоставлении ей ложных оценок проекта посреднической организации... Сейчас такие же меры приняты в общей сложности к 26 подозреваемым, — поясняется в заявлении парткома.

Напомним, 21 марта в Китае произошёл взрыв на химическом заводе, в результате которого погибло 78 человек, ещё более 600 пострадали. Взрыв был таким мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в этом районе землетрясение магнитудой 3,0. Лайф публиковал видео с места происшествия.