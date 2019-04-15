Спасатели полностью потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате под Тверью

Спасатели МЧС России полностью потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате в Нелидове Тверской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
— В 7:25 объявлена полная ликвидация пожара, — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на место происшествия было направлено не менее 13 пожарных расчётов, в том числе специализированный расчёт. Информации о пострадавших или погибших в результате произошедшего на данный момент не поступало.
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