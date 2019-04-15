Опрос показал, что каждый четвёртый россиянин не откладывает на "чёрный день"

Как следует из результатов исследования, 18% россиян ведут строгий финансовый учёт личных доходов и расходов.

Около 40 процентов россиян не имеют никаких сбережений, а всего лишь 16 процентов смогут "продержаться" на отложенные деньги меньше месяца в случае лишения всех источников дохода. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, передаёт ТАСС.

Каждый пятый россиянин (21%) сможет жить на сбережения около двух месяцев, 12% — до полугода, 6% и 5% до года и более года соответственно. В целом, как показал опрос, накопления имеют 60% граждан России.

29% опрошенных не ведут финансовый учёт личных доходов и расходов, а 53% ведут примерный учёт. Строго за своими финансами следят 18% россиян.

Опрос был проведён в 368 населённых пунктах с 1 по 4 апреля. В опросе принимали участие 1600 человек старше 18 лет.