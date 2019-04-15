Полиция задержала четверых заключённых, сбежавших из изолятора в Туве

Полицейские задержали четверых мужчин, которые накануне сбежали из изолятора временного содержания в Туве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Волк уточнила, что заключённые 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения были задержаны на территории Барун-Хемчикского района.

На свободе находятся ещё пять человек.

Побег произошёл 14 апреля из изолятора в Барун-Хемчикском районе. Два беглеца напали на дежурного и несколько раз ударили его ножом, после чего открыли остальные камеры. Пострадавший полицейский был госпитализирован. Источник Лайфа позднее рассказал о состоянии пострадавшего.

Среди беглецов — осуждённые и подследственные по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и разбое, а также подсудимые по статьям об убийстве и краже.