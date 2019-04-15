В ЛНР при обстреле ВСУ пострадала девочка

Девочка 2007 года рождения получила ранение в результате обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС Луганской Народной Республики.

По данным ведомства, ребёнок получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в Первомайскую городскую больницу.

Представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщил, что ВСУ шесть раз обстреляли территорию республики.