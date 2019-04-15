Российские туристы рассказали, как выбирают жильё для отпуска

Большинство путешественников назвали главным преимуществом отеля или апартаментов возможность почувствовать себя как дома.

Самые запоминающиеся впечатления порой напрямую связаны с хозяином или менеджером отеля, в котором останавливаются российские туристы во время путешествий. 79% опрошенных уверены, что впечатления от проживания становятся лучше благодаря усилиям персонала. Об этом говорится в исследовании сервиса Booking.com.

Так, 78% респондентов заявили о намерении остановиться в тех объектах проживания, где у них будет возможность общаться с хозяином или управляющим. При этом 39% опрошенных надеются завести новые знакомства или даже получить приглашение на вечеринку от владельца жилья. Ещё 59% опрошенных назвали приоритетным возможность получить советы от местных жителей, чтобы сэкономить и избежать распространённых "ловушек" для туристов.

А 66% путешественников из России считают главным преимуществом жилья возможность почувствовать себя как дома.

Кроме того, 76% российских туристов признались, что не против увидеться с владельцем лишь раз за время своего проживания, а около трети (29%) хотели бы контактировать с ним только во время заезда и отъезда. При этом 69% опрошенных полагают, что хозяин должен обладать неким "шестым чувством" и интуитивно определять количество времени, которое следует проводить с гостями.

Ранее эксперты выяснили самые популярные железнодорожные направления у россиян на майские праздники.