В штабе Зеленского напомнили о времени и месте для дебатов с Порошенко

Представитель шоумена выразил надежду, что у действующего главы государства найдётся возможность туда прийти.

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский ждёт своего оппонента Петра Порошенко, действующего украинского лидера, на дебаты вечером 19 апреля на стадионе "Олимпийский". Об этом заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков агентству "Интерфакс-Украина".

— Было озвучено, что мы ждём Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском", — сказал он.

Разумков также выразил надежду, что у действующего президента Украины найдётся возможность туда прийти. По его словам, в случае если Порошенко не придёт, в штабе Зеленского будут расценивать это как желание уйти от дебатов.

Напомним, ранее шоумен Владимир Зеленский заявлял, что не намерен приходить на дебаты с Порошенко 14 апреля. Ведь изначально дата проведения мероприятия была установлена на 19-е число и сам же Пётр Порошенко согласился с этим. Вчера же, 14 апреля, украинский лидер устроил одиночные дебаты, где, в частности, спел песню "Ти ж мене підманула" и процитировал советский фильм.