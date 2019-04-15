Врио главы Сахалина назвал три самые острые проблемы региона

Выявить некоторые из них помогли сами жители, говорит Лимаренко. В том числе речь идёт о реальном количестве аварийного жилья.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сформулировал самые острые проблемы региона, корни которых уходят ещё в советский период. Глава региона рассказал, что нашёл пути их решения.

— Три самые острые проблемы региона — здравоохранение, жильё (отдельно речь идёт об аварийном ветхом жилье) и транспортная доступность, конкретно — дороги. Их подсказали сами люди, поэтому они главные, — сказал Лимаренко в интервью РИА "Новости".

По словам врио главы региона, разобраться в проблемах Сахалина помогает обратная связь от жителей области. Лимаренко пояснил, что она позволяет "увидеть то, что скрывается за цифрами и отчётами". К примеру, количество аварийного жилья было сильно занижено, а в пяти районах программа расселения вообще не работала.

Помогли сами жители — они писали врио губернатора в соцсетях, "подходили во время поездок по районам, буквально вели к своим домам и показывали трещины на фундаменте или затопленные подвалы, рассказал он.

Ранее власти Сахалина назвали туризм стратегическим направлением экономики региона.