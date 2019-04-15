В Париже в жилом доме прогремел взрыв

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В Париже в жилом доме прогремел взрыв

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Сильный взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме, расположенном в 18-м округе Парижа. По данным журнала L’Express, после ЧП спасатели экстренно эвакуировали из квартала более 70 человек.

Взрыв произошёл в одной из квартир на втором этаже. В результате рухнула внешняя стена, а три соседние квартиры были частично разрушены. Экстренные службы заявляют об опасности обрушения здания. На данный момент известно о двух пострадавших. По предварительной версии, в доме произошёл хлопок газа.

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