В Париже в жилом доме прогремел взрыв

Сильный взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме, расположенном в 18-м округе Парижа. По данным журнала L’Express, после ЧП спасатели экстренно эвакуировали из квартала более 70 человек.

Explosion dans un immeuble rue Riquet les pompiers sont sur place 😔 pic.twitter.com/yU6G91RjXv — Olive (@marxdorm) 14 апреля 2019 г.

Взрыв произошёл в одной из квартир на втором этаже. В результате рухнула внешняя стена, а три соседние квартиры были частично разрушены. Экстренные службы заявляют об опасности обрушения здания. На данный момент известно о двух пострадавших. По предварительной версии, в доме произошёл хлопок газа.