Тела двух застреленных мужчин нашли в жилом доме в магаданском посёлке

Читайте также

Тела двух застреленных мужчин нашли в жилом доме в магаданском посёлке

7

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

На месте происшествия были найдены нарезной карабин, боеприпасы и стреляные гильзы.

Следственные органы Магаданской области завели дело по статье "Убийство" после того как в посёлке Обо были обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались жители соседнего населённого пункта Усть-Омчуг 1964 и 1981 годов рождения.

На место происшествия выезжали руководитель Хасынского межрайонного следственного отдела, следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления, сотрудники районного отделения полиции, — сообщается на сайте регионального Следственного Управления СК РФ.

Следствие рассматривает разные версии. Опрошены свидетели, проводятся криминалистическая и медицинская экспертиза.

Ранее на трассе в Подмосковье расстреляли двух человек.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×