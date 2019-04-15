Тела двух застреленных мужчин нашли в жилом доме в магаданском посёлке

Следственные органы Магаданской области завели дело по статье "Убийство" после того как в посёлке Обо были обнаружены тела двух человек с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались жители соседнего населённого пункта Усть-Омчуг 1964 и 1981 годов рождения.
— На место происшествия выезжали руководитель Хасынского межрайонного следственного отдела, следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления, сотрудники районного отделения полиции, — сообщается на сайте регионального Следственного Управления СК РФ.
Следствие рассматривает разные версии. Опрошены свидетели, проводятся криминалистическая и медицинская экспертиза.
Ранее на трассе в Подмосковье расстреляли двух человек.
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