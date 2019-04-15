Россияне назвали любимые песни Аллы Пугачёвой

Среди них "Миллион алых роз", "Позови меня с собой", "Этот мир придуман не нами".

Самая популярная у россиян песня Аллы Пугачёвой — "Миллион алых роз". За неё проголосовало 19% участников опроса, проведённого Research@mail.ru. Об этом сообщает RT.

На второй строчке оказалась композиция "Позови меня с собой", она в списке любимых у 18% россиян. Далее в народном рейтинге песни "Этот мир придуман не нами" (15,5%), "Любовь похожая на сон" (15%) и "Айсберг" (14%).

Кроме того, респонденты особо отметили композиции "Не отрекаются любя", "Арлекино", "А знаешь, всё ещё будет". Менее одного процента опрошенных не смогли назвать любимую песню и заявили, что являются фанатами всего творчества Примадонны.

В опросе приняли участие 2,4 тысячи россиян.

Ранее Лайф сообщал, что Путин поздравил Аллу Пугачёву с 70-летним юбилеем.