В Туве пропал шестилетний мальчик

Ребёнок играл с детьми вблизи реки. Спасатели его ищут на воде и вдоль береговой линии.

Около 40 человек отправились на поиски шестилетнего мальчика из города Тува. Как сообщила РИА "Новости" официальный представитель ГУ МЧС Тувы Луиза Намчыл, ребёнок ушёл из дома накануне и не вернулся.

— Со слов очевидцев, он играл с детьми вблизи водоёма... поисковые работы проводятся на реке Эрзин и по береговой линии, — сообщила Намчыл.

Задействованы спасатели-водолазы Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа пожарно-спасательной части. Всего привлечено более 35 человек и 9 единиц техники. Поисковые работы проводятся на реке и по береговой линии.

МЧС призывает родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра рядом с водоёмами.