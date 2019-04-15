Подростка придавило футбольными воротами в Екатеринбурге

Железная конструкция рухнула на 15-летнего мальчика, который решил на ней покачаться.

В Екатеринбурге в 19-м военном городке подростка доставили в детскую больницу после падения на него футбольных ворот. По данным портала Е1, у школьника повреждены челюсть и зубы, подозрение на сотрясение мозга.

Во время прогулки 15-летний мальчик качался на железных воротах. Однако они не были закреплены и рухнули под его весом, придавив ребёнка. Скорую вызвали родители.

Ранее сообщалось, что автобус с 39 школьниками попал в аварию по пути из Рязани в Орёл. Лайф публиковал видео с места происшествия.