Силы ЧФ РФ следят за американским эсминцем в Чёрном море

Силы Черноморского флота следят за эсминцем "Росс" ВМС США, который 14 апреля вошёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За слежение отвечают патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс". В военном ведомстве отметили, что эсминец был обнаружен во время захода в Чёрное море, после чего его взяли под наблюдение.
Эсминец "Росс" размещён на постоянной основе в Европе на военной базе в Испании.
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