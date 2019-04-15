Ребёнок упал с шестого этажа и выжил

Приземление смягчил припаркованный у дома автомобиль, владелец которого в этот день решил доехать до работы на мотоцикле.

В американском городе Редмонд полуторагодовалый ребёнок случайно выпал из открытого окна квартиры на шестом этаже и остался жив. По данным телеканала KIRO, во время ЧП мать находилась в соседней комнате.

Приземление смягчил припаркованный у дома автомобиль. Владелец рассказал, что заметил большую вмятину на крыше своего автомобиля Mazda и даже не надеялся, что малыш выжил. И, когда ребёнок заплакал, мужчина был сильно удивлён. По его словам, ребёнку и его семье "очень повезло", что в тот день он решил доехать до работы на мотоцикле.

Приехавшие врачи успели оказать мальчику необходимую помощь. Он получил серьёзные травмы и находится в стабильно тяжёлом состоянии.

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