На Украине появились билборды с затылком Порошенко

Они были размещены со множеством нарушений закона и будут сняты в ближайшее время.

Билборды с изображением затылка Петра Порошенко и надписью "Конец" появились в Днепре, Харькове, Киеве, Черкассах, Одессе и Сумах.

Полиция Украины заявила, что они размещены с нарушением законодательства, поскольку они не содержат сведения об учреждении, в котором печатались, тираже и ответственных за выпуск.

— На лиц, которые разместили политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие административные материалы, — заявил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало изданию "Украинская правда". Он также заверил, что билборды уберут в ближайшее время.

Штаб Порошенко заявил, что не имеет отношения к данной политической рекламе. Как сообщил заведующий отделом Главного департамента информационной политики администрации президента Владимир Горковенко, Порошенко старается "осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным".