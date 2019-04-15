Выборы президента Казахстана оценили в $24,8 млн

Основная часть средств будет направлена Центральной избирательной комиссии республики.

Правительство Казахстана намерено выделить 24,8 миллиона долларов из своего резерва на проведение внеочередных выборов президента страны. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте "Открытые НПА".

Предполагается, что ЦИК будет выделено более 24,6 миллиона долларов, а Министерству иностранных дел Казахстана — около 150 тысяч долларов.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года. Они связаны с тем, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке, после чего лидером страны стал Касым-Жомарт Токаев.