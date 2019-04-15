Путин поприветствовал участников форума "Атомэкспо-2019"

Российский лидер назвал мероприятие востребованной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем данной области.

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XI Международного форума "Атомэкспо-2019". Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

— Сегодня ядерные технологии открывают принципиально новые возможности для развития медицины, создания уникальных материалов, покорения космоса, освоения арктических территорий, служат укреплению энергетической базы экономики, — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия обладает в этой сфере "мощным кадровым, научным, производственным потенциалом", а также предлагает зарубежным партнёрам качественные, надёжные, безопасные и экологичные решения. По мнению президента, форум по атомной энергетике стал востребованной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем данной области и налаживания перспективных деловых контактов.

Путин выразил уверенность в том, что одиннадцатый по счёту форум "Атомэкспо" пройдёт в конструктивном ключе и будет способствовать решению перспективных задач, стоящих перед отечественной и мировой атомной отраслью.

Сегодня президент РФ также поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачёву с 70-летним юбилеем.