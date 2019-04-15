В Москве четверо ворвались в квартиру девушки и ограбили её

Троих подозреваемых задержали полицейские, четвёртому удалось сбежать с похищенными деньгами.

Четверо мужчин на юге-востоке Москвы ворвались в квартиру к девушке и, угрожая ей бейсбольной битой, отобрали 35 тысяч рублей. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Полицию вызвал мужчина, который услышал крики из квартиры дома на улице Мариупольской.

Известно, что троих подозреваемых удалось задержать, а четвёртый сбежал с похищенными деньгами. По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что в Турции задержали воров, которые украли шубу и надругались над манекеном.