Медики рассказали, в чём опасность долгого лежания в ванне

Чтобы избежать микротравм кожи, стоит ограничить использование мочалки до двух-трёх раз в неделю, а скрабом пользоваться за это время лишь раз.

Долгое нахождение в горячей ванне ускоряет старение, а ежедневное использование мочалки увеличивает риск микротравм кожи, заявил завотделением помощи на дому поликлиники № 121 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов.

— Не рекомендуется дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, в ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут. При использовании ванны более этого времени увеличивается риск негативного влияния на сердце и сосуды, для кожи тоже вредно длительное пребывание в горячей воде — быстрее идёт процесс старения, — приводит слова Фролова агентство городских новостей "Москва".

Фролов добавил, что микротравмы кожи от мочалок и скраба ведут к её сухости, а также увеличивают риск дерматологических заболеваний.

По его словам, при нормальной жирности волос в среднем нужно мыть голову два раза в неделю. Ежедневное же мытьё пересушивает кожу и приводит к проблемам с ней.

Ранее Лайф приводил сведения Роспотребнадзора, согласно которым частое мытьё рук значительно сокращает риск респираторных и кишечных заболеваний.