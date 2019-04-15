СКР возбудил дело после ДТП с экскурсионным автобусом под Тулой

Возбуждено уголовное дело после ДТП в Тульской области, где перевернулся экскурсионный автобус с детьми. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

— Следственным отделом по Зареченскому району Тулы возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 238 УК РФ, — пояснили в ведомстве.

Добавим, речь идёт о статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, автобус с 39 детьми попал в аварию по пути в Орёл. Лайф опубликовал видео с места происшествия.