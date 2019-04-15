За рубежом участились случаи вербовки россиян в наркокурьеры

Граждан РФ просят остерегаться подозрительных просьб "доставить посылку" на территории других стран и напоминают, что в некоторых государствах за оборот запрещённых веществ предусмотрена даже смертная казнь.

Министерство иностранных дел РФ заявило, что россиян стали чаще задерживать за рубежом по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В связи с этим граждан просят проявлять бдительность и не попадаться на уловки преступников, которые просят доставить посылку в другую страну.

— Фиксируются попытки со стороны транснациональных наркосиндикатов завербовать граждан РФ и использовать их в качестве #слепых_мулов — наркокурьеров. При этом применяются самые изощрённые схемы воздействия, вплоть до методов шантажа и запугивания, — предупреждает консульский департамент МИД РФ в "Фейсбуке".

Вербовочная работа в основном ведётся через соцсети и мессенджеры. Злоумышленники просят доставить посылки, дорожные сумки, чемоданы и другие подобные вещи, даже "пустые". Самым опасным направлением с точки зрения случаев вербовки является маршрут из Южной Америки в Юго-Восточную Азию.

— За различные виды преступлений, связанных с наркотиками, на Ближнем Востоке, в Китае и Юго-Восточной Азии предусмотрены длительные сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного, а в отдельных государствах возможно применение смертной казни, — рассказали в дипмиссии.

В ведомстве уточнили, что сейчас в данных странах десятки задержанных россиян ожидают суда или уже отбывают наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. При этом возможности для защиты их прав в подобных ситуациях весьма ограничены, признают в МИДе.

Ранее Лайф писал о задержании сына начальника Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу с крупной партией наркотиков.