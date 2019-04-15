МИД назвал провокацией попытку американца пронести мину в самолёт

Сотрудник Посольства США мог воспользоваться своим служебным положением, чтобы проверить серьёзность контроля на границе.

МИД России посчитал провокацией попытку сотрудника Посольства США взять мину в самолёт в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Сыромолотов в интервью РИА "Новости".

По его мнению, американец, прикрываясь иммунитетом, мог выполнять спецзадание по тестированию "надёжности контрольных механизмов на границе России".

— Он, конечно, не мог не понимать, что артиллерийская мина в багаже, пусть и пустая, но со следами взрывчатки внутри и взрывателем — это очень серьёзное нарушение,—сказал Сыромолотов.

Напомним, 9 марта сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево нашли в багаже дипломата предмет, похожий на миномётную мину. Специалисты подтвердили, что это действительно был снаряд, но без взрывчатого вещества.