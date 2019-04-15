Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

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Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

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Кирилл Серебренников. Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссёра Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии".

— Суд считает возможным назначить экспертизу, — огласила решение судья Ирина Аккуратова.

По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников получил от Минкультуры РФ 214 млн на проект "Платформа". Для его реализации он создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлёк Малобродского, Итина, Нину Масляеву и других знакомых. Затем они похитили часть денег, выделенных им из бюджета. Меж тем 8 апреля суд изменил Серебренникову меру пресечения, отпустив его из-под домашнего ареста.

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