Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу режиссёра Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии".
— Суд считает возможным назначить экспертизу, — огласила решение судья Ирина Аккуратова.
По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников получил от Минкультуры РФ 214 млн на проект "Платформа". Для его реализации он создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлёк Малобродского, Итина, Нину Масляеву и других знакомых. Затем они похитили часть денег, выделенных им из бюджета. Меж тем 8 апреля суд изменил Серебренникову меру пресечения, отпустив его из-под домашнего ареста.
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