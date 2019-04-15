Президент Эквадора обвинил Ассанжа в использовании посольства для шпионажа

Ранее основателю WikiLeaks было отказано в убежище, британская полиция задержала его в связи с запросом США об экстрадиции.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался во внутренние дела других стран и использовал Посольство Эквадора в Лондоне в качестве "центра шпионажа".

— Такая деятельность нарушает условия предоставления убежища, и наше решение [лишить Ассанжа убежища] не произвольно, а основано на международном праве, — передаёт британская газета The Guardian слова Морено.

Он подчеркнул, что Эквадор является суверенным государством и уважает политику всех стран.

Ранее Правительство Эквадора отказало в дипломатическом убежище основателю WikiLeaks, британская полиция арестовала его в связи с запросом США о его экстрадиции.

Лайф опубликовал кадры из жизни Ассанжа в посольстве Эквадора.