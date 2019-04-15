Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве

Согласно одному из положений документа, компания не может добывать голубое топливо и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому оно доставляется.

Совет стран Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2" после его ввода в эксплуатацию. Таким образом, последний этап процесса официального согласования документа завершён.

Поправки вносят ряд изменений в закон о функционировании в регионе газопроводов. В частности, согласно одному из положений, компания не может добывать голубое топливо и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому оно доставляется.

Обновлённый закон вступит в силу через 20 дней после опубликования в официальном журнале ЕС. На внедрение новых правил в национальное законодательство странам Евросоюза отведено девять месяцев.

Ранее Лайф сообщал, что Газовая директива ЕС не повлияет на срок реализации "Северного потока — 2".