Савченко заявила, что Порошенко попытается "спрятаться" от дебатов

По её мнению, действующий президент назначил встречу с соперником за неделю, чтобы успеть "полить грязью" Зеленского.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что президент Украины Пётр Порошенко будет "прятаться" от дебатов с Владимиром Зеленским 19 апреля, поскольку не уверен в своей победе на выборах главы государства.

— Не думаю, что встретятся. Думаю, что прятаться будет больше Порошенко… Не думаю, что сам Порошенко уже захочет эти дебаты, — полагает Савченко.

Ранее Порошенко попытался добиться дебатов с Зеленским 14 апреля. Тот не приехал, напомнив, что встреча назначена на 19-е.

По мнению Савченко, Порошенко назначил дебаты за неделю до выборов, "чтобы была неделя поливать его грязью". Также она заявила, что Зеленский сможет победить Порошенко.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур прошли Владимир Зеленский, набрав 30,24% голосов, и действующий президент Украины Пётр Порошенко, которого поддержали 15,95% граждан.