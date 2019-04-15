ФСИН выступила против досрочного освобождения Карауловой

Девушка была осуждена за попытку примкнуть к ИГИЛ и отбывает наказание в Вологодской женской колонии № 1.

Администрация исправительной колонии № 1 УФСИН России по Вологодской области выступила против условно-досрочного освобождения бывшей студентки МГУ им. М.В. Ломоносова Варвары Карауловой. Об этом рассказал её адвокат Павел Бадамшин.

— Да, администрация ФСИН против, но суд принимает решение независимо, — цитирует юриста РИА "Новости".

Караулову приговорили к четырём с половиной годам за попытку примкнуть к ИГИЛ*. Она была задержана в октябре 2015 года в Стамбуле, где с группой россиян планировала попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой.

Ранее адвокат Бадамшин попросил суд отпустить его подзащитную условно-досрочно. Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство 16 апреля.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда