Житель Забайкалья получил 19 лет тюрьмы за убийство сожительницы уксусом

Женщина получила химический ожог полости рта, гортани, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей, кожных покровов окружности рта, токсическое повреждение внутренних органов.

Житель Забайкальского края получил 19 лет колонии строгого режима за убийство своей сожительницы. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Отмечается, что мужчина в сентябре 2018 года силой влил в рот своей сожительнице не менее 50 граммов уксусной кислоты на глазах у её малолетнего ребёнка. Женщина умерла через три дня в результате острого отравления, испытав мучительные боли.

— В результате воздействия уксусной кислоты потерпевшая получила химический ожог полости рта, гортани, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей, кожных покровов окружности рта, токсическое повреждение внутренних органов, — говорится в сообщении СУ СКР по краю.

В пресс-службе суда уточнили, что мужчина отказался признавать свою вину и заявил, что хотел жениться на погибшей, а уксус она выпила сама.

Суд также обязал осуждённого выплатить семь миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшей — пять из них её сыну, который остался сиротой, ещё два — матери убитой.

Напомним, что в декабре 2017 года в Татарстане мать с грудным ребёнком погибли от отравления неизвестным веществом. На месте происшествия была найдена пустая ёмкость из-под уксуса.