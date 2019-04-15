Туристы в Хабаровском крае сняли на видео, как мимо них пронеслась лавина

Место, где начался сход снежных масс, находилось в непосредственной близости от участников похода.

В Хабаровском крае участникам похода удалось снять на видео сход мощной лавины на горном хребте Джаки-Унахта-Якбыяна. Снежные массы прошли в непосредственной близости от туристов.

— Наш маршрут проходит по гребню, где лавины быть не может в принципе. Уникальность похода в том, что можно наблюдать (хоть и редко) такие явления, находясь в полной безопасности, — рассказали очевидцы в группе проекта "Планета тайга" "ВКонтакте".

Ранее Лайф сообщал, что снежная лавина накрыла десять человек в Китае.