В Кремле не назвали точные сроки и место встречи Путина и Ким Чен Ына

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В Кремле не назвали точные сроки и место встречи Путина и Ким Чен Ына

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Владимир Путин и Ким Чен Ын. Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев/Flickr/Republic of Korea

Представитель Кремля пообещал раскрыть детали, "как только будет полная ясность".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к встрече лидеров России Владимира Путина и КНДР Ким Чен Ына продолжается, но отказался назвать точные сроки визита главы соседнего государства в Россию.

— Встреча готовится. Действительно. Мы об этом говорим давно. Как только будет полная ясность по срокам проведения, месту проведения, мы проинформируем. Пока что-то конкретное сказать не можем, — сказал представитель Кремля.

Ранее агентство Рёнхап сообщило, что северокорейский лидер в конце апреля может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке. В Посольстве КНДР заявили, что информации об этом у них нет.

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