Песков переадресовал в правительство вопрос об отмене НДФЛ для малоимущих

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможной отмене НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой в правительство.

— Если я не ошибаюсь, то какой-то чёткой, выработанной, сформулированной позиции нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство, — заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее сообщалось, что граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Как отмечалось, речь идёт о россиянах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. Меж тем в правительстве заявили, что подобные инициативы сейчас не обсуждаются.