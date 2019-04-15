Названа продолжительность фильма "Джон Уик – 3"

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Названа продолжительность фильма "Джон Уик – 3"

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Фото: © Kinopoisk/"Джон Уик 3"

Фанатов серии порадует тот факт, что будущая лента станет самой длинной в рамках франшизы.

В Сети появилась информация о том, сколько будет длиться третий фильм про Джона Уика. Данные об этом были опубликованы на сайте Британского совета по классификации фильмов.

Будущий фильм с Киану Ривзом длится 2 часа 11 минут. Хронометраж в 131 минуту делает третью часть самым продолжительным фильмом серии. Это на 9 минут больше второй части, а также на 30 минут больше первой части.

Российская премьера фильма "Джон Уик — 3" состоится 16 мая 2019 года.

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