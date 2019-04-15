Минприроды намерено ограничить использование животных для заработка

В ведомстве считают, что некоторые предприниматели рассматривают животных лишь как источник денег, забывая о гуманности.

Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на обсуждение проект постановления правительства, в котором описаны ограничения на использование домашних животных в коммерческих целях. Документ может запретить заработок, который связан с негуманным отношением к братьям нашим меньшим.

— Домашние животные в предпринимательской деятельности некоторыми представителями бизнеса рассматривались только как инструмент для получения дохода, не принимая во внимание, что животные — существа, способные испытывать эмоции и физические страдания, — сказано в документе на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы проекта допускают использование домашних животных в предпринимательской деятельности, в торговле в зоомагазинах (кроме кошек и собак).

Ранее московские власти поддержали идею создать "дома престарелых" для животных.