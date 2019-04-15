Капитан Марвел показала свои силы в рекламе "Мстителей. Финал" – видео

Создатели будущей киноленты про супергероев продолжают подогревать интерес фанатов.

В Сети появилось новое рекламное видео фильма "Мстители. Финал". На этот раз ролик посвящён персонажу Капитан Марвел, а также её способностям. Об этом сообщает BGR.

Из нового ролика фанаты могут узнать, насколько сильна Кэрол Денверс. В самом видео она демонстрирует свои способности на территории штаба Мстителей, а также взлетает в космос (нечто подобное было в финале "Капитана Марвел").

Напомним, в российский прокат фильм выйдет в конце этого месяца.